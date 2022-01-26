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Факты / Мир

Вашингтон видит все признаки того, что Россия нападет на Украину к середине февраля

Анастасия Гевко редактор ленты
Вашингтон видит все признаки того, что Россия нападет на Украину к середине февраля

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман утверждает, что Вашингтон видит все признаки того, что Россия вновь вторгнется в Украину к середине февраля.

Она уточнила, что никто не может знать, о чем думает президент России Владимир Путин, и выразила уверенность, что он размышляет над разными вариантами развития событий.

Шерман сообщила, что неизвестно, сделал ли Путин окончательный выбор.

 – Но, конечно же, мы видим, что есть все признаки того, что он может использовать военные силы – сейчас, или, возможно, к середине февраля. И мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры, церемония открытия которых запланирована на 4 февраля, – отметила замгоссекретаря США во время онлайн-дискуссии с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд на платформе YES 26 января.

Ранее Венди Шерман выразила надежду, что Российская Федерация не станет нападать снова и Украине не придется воспользоваться оружием, предоставленным Америкой. При этом она подчеркнула, что если Украине все же придется на это пойти, она сможет защититься от дальнейшей российской агрессии.

Фото: Getty Images

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