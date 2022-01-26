Україна отримає від США зброю для захисту від повітряних військових сил Російської Федерації. Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман сказала 26 січня під час онлайн-дискусії з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд на платформі YES. Так, Кальюлайд запитала, чи зможе Україна отримати зброю, яка б могла захистити її, якщо Росія вирішить атакувати з повітряними військовими силами.

– Це надзвичайно важливо. Ми хочемо зробити все, щоб допомогти Україні захистити себе. І ми даємо ствердну відповідь на це питання, – повідомила заступниця держсекретаря США.

За даними Шерман, Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія знову вторгнеться в Україну до середини лютого.