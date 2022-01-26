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США обіцяють надати Україні зброю для захисту від російської авіації

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Держдепартамент США

Україна отримає від США зброю для захисту від повітряних військових сил Російської Федерації. Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман сказала 26 січня під час онлайн-дискусії з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд на платформі YES. Так, Кальюлайд запитала, чи зможе Україна отримати зброю, яка б могла захистити її, якщо Росія вирішить атакувати з повітряними військовими силами.

– Це надзвичайно важливо. Ми хочемо зробити все, щоб допомогти Україні захистити себе. І ми даємо ствердну відповідь на це питання, – повідомила заступниця держсекретаря США.

За даними Шерман, Вашингтон бачить усі ознаки того, що Росія знову вторгнеться в Україну до середини лютого.

Фото: Depositphotos

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