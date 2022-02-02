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Факты / Мир

Чем больше оружия будет у Украины, тем меньше шансов, что его придется применить – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
дмитро кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чем больше оружия будет у Украины, тем меньше шансов, что его придется применить. 

Об этом он сказал во время брифинга для иностранных СМИ 2 февраля.

Он уточнил, что каждая страна Евросоюза может сама решить, каким образом помогать Украине.

Он предложил использовать для этого несколько способов, и перечислил их.

Первым способом является твердость и единство в непринятии требований и ультиматумов, которые ставит РФ. Вторым – создание финального перечня санкций, которые государства готовы наложить в том случае, если РФ пойдет на эскалацию.

– Сделайте его доступным для россиян, чтобы они увидели, что их ожидает. Потому что мы до сих пор слышим дискуссии о серьезности санкций, но пора переходить к конкретике. Иначе РФ может подумать, что все это блеф, – сказал Дмитрий Кулеба.

Еще одним способом является укрепление обороноспособности Украины, в том числе в сфере безопасности. 

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