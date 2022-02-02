Чим більше зброї буде в України, тим менше шансів, що її доведеться застосувати – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чим більше зброї буде в України, тим менше шансів, що її доведеться застосувати.

Про це він сказав під час брифінгу для іноземних ЗМІ 2 лютого.

Він уточнив, що кожна країна Євросоюзу може сама вирішити, як допомагати Україні.

Він запропонував використати кілька способів, і перерахував їх.

Першим способом є твердість та єдність у неприйнятті вимог та ультиматумів, які ставить РФ. Другим – створення фінального переліку санкцій, які держави готові накласти у разі, якщо РФ піде на ескалацію.

– Зробіть його доступним для росіян, щоб вони побачили, що на них чекає. Тому що ми й досі чуємо дискусії про серйозність санкцій, але настав час переходити до конкретики. Інакше РФ може подумати, що це все блеф, – сказав Дмитро Кулеба.

Ще одним способом є зміцнення обороноздатності України, зокрема у сфері безпеки.