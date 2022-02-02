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Факты / Мир

Запад должен задать России вопрос, как она может гарантировать безопасность в Европе – Кулеба

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Западу пора задать Российской Федерации вопрос о том, как она может гарантировать безопасность после той эскалации, которую она демонстрирует и демонстрировала.

– По факту именно Запад должен задать России вопрос: когда Россия объяснит нам всем, как евроатлантическая безопасность будет гарантирована и защищена от российской экспансии, – заявил он во время брифинга для иноСМИ 2 февраля.

Кулеба напомнил о нападении России на суверенное украинское государство в 2014 году, а также последовавшую за этим временную оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО. 

В связи с этим он выразил мнение, что Россия не может гарантировать безопасность после ее поведения по отношению к Украине и другим странам. 

– Украина избрала для себя курс и защищает его, заплатив за это высокую цену. Мы исторически, политически и культурно – часть Запада, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Фото: УНИАН

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