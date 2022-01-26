Наша позиция учтена: Кулеба об ответе США на “гарантии безопасности” России

США учли позицию Украины в письменном ответе о так называемых гарантиях безопасности, который на этой неделе они планируют направить России.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Наша позиция учтена. Предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений, — отметил он.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты дадут письменный ответ России на требование о так называемых гарантий безопасности, часть которых касается Украины, в частности непринятия нашей страны в НАТО.

Позже стало известно, что в Североатлантическом альянсе на этой неделе также дадут письменный ответ на требования России.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ответе укажут, что Альянс готов обсудить контроль за вооружением, прозрачность в военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности.

Но он подчеркнул неготовность уступать России по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь.

Еще в конце декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров по безопасности с США и НАТО. Среди прочего, Кремль требует не расширять состав НАТО, в частности не включать Украину и Грузию.

Кроме того, Россия хочет, чтобы страны-члены Альянса обязались не вести какую-либо военную деятельность в Украине, а также на территории других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.