Захід повинен поставити Росії питання, як вона може гарантувати безпеку в Європі, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Заходу настав час поставити Російській Федерації питання про те, як вона може гарантувати безпеку після тієї ескалації, яку вона демонструє і демонструвала.

– За фактом саме Захід має поставити Росії питання: коли Росія пояснить нам усім, як євроатлантична безпека буде гарантована та захищена від російської експансії, – заявив він під час брифінгу для іноЗМІ 2 лютого.

Кулеба нагадав про напад Росії на суверенну українську державу в 2014 році, а також тимчасову окупацію Кримського півострова і ОРДЛО.

У зв’язку з цим він висловив думку, що Росія не може гарантувати безпеку після її поведінки стосовно України та інших країн.