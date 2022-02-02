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Захід повинен поставити Росії питання, як вона може гарантувати безпеку в Європі, – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Заходу настав час поставити Російській Федерації питання про те, як вона може гарантувати безпеку після тієї ескалації, яку вона демонструє і демонструвала.

– За фактом саме Захід має поставити Росії питання: коли Росія пояснить нам усім, як євроатлантична безпека буде гарантована та захищена від російської експансії, – заявив він під час брифінгу для іноЗМІ 2 лютого.

Кулеба нагадав про напад Росії на суверенну українську державу в 2014 році, а також тимчасову окупацію Кримського півострова і ОРДЛО.

У зв’язку з цим він висловив думку, що Росія не може гарантувати безпеку після її поведінки стосовно України та інших країн.

– Україна обрала для себе курс та захищає його, заплативши за це високу ціну. Ми історично, політично та культурно – частина Заходу, – наголосив Дмитро Кулеба.

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Фото: УНІАН

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