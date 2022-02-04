Польша начнет поставлять оружие Украине на следующей неделе — Моравецкий

Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Мы передаем Украине оборонное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе будет первый груз, – отметил он.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что безопасная Украина и безопасная граница является европейским и польским национальным интересом, поскольку усиление агрессии и давления со стороны России продолжается.

2 февраля правительство Польши поддержало решение о выделении Украине военной помощи для защиты от российской агрессии. Речь идет о предоставлении боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

В частности, Польша поддержала решение выделить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun (Перун), главное назначение которых – уничтожение малых воздушных целей, к примеру, беспилотников.

Также этот комплекс эффективен против самолетов и вертолетов, если они летают низко. Считается, что Piorun по своим характеристикам является совершенным оружием.

Источник: parlamentarny.pl