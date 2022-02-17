Столтенберг об обстрелах на Донбассе: РФ пытается создать предлог для нового нападения

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Кремль в попытках создать предлог для нового вторжения в Украину. Об этом он сказал отвечая на вопрос по поводу новых обстрелов на Донбассе.

По словам Столтенберга, сейчас у Российской Федерации набралось достаточно сил и возможностей для того, чтобы провести новое нападение на Украину фактически без допподготовки.

Он также заявил, что НАТО в результате действий РФ решило увеличить свое военное присутствие на востоке и юго-востоке Североатлантического альянса.

Кроме того, по словам Столтенберга, Альянс принял решение о проведении военных учений в Грузии в течение этого года.

Напомним, по состоянию на утро 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых произошли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Снаряд попал в детский сад в Станице Луганской.