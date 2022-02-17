Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Столтенберг об обстрелах на Донбассе: РФ пытается создать предлог для нового нападения

Анастасия Гевко редактор ленты
єнс столтенберг

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Кремль в попытках создать предлог для нового вторжения в Украину. Об этом он сказал отвечая на вопрос по поводу новых обстрелов на Донбассе.

По словам Столтенберга, сейчас у Российской Федерации набралось достаточно сил и возможностей для того, чтобы провести новое нападение на Украину фактически без допподготовки.

Он также заявил, что НАТО в результате действий РФ решило увеличить свое военное присутствие на востоке и юго-востоке Североатлантического альянса. 

Кроме того, по словам Столтенберга, Альянс принял решение о проведении военных учений в Грузии в течение этого года.

Напомним, по состоянию на утро 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых произошли с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Снаряд попал в детский сад в Станице Луганской.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка