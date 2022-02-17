Столтенберг про обстріл на Донбасі: РФ намагається створити привід для нового нападу

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Кремль у спробах створити привід для нового вторгнення в Україну. Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо нових обстрілів на Донбасі.

За словами Столтенберга, зараз у Російської Федерації набралося достатньо сил і можливостей для того, щоб провести новий напад на Україну фактично без додаткової підготовки.

Він також заявив, що НАТО внаслідок дій РФ вирішило збільшити свою військову присутність на сході та південному сході Північноатлантичного альянсу.

Крім того, за словами Столтенберга, Альянс ухвалив рішення щодо проведення військових навчань у Грузії протягом цього року.

Нагадаємо, станом на ранок 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 із яких сталися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Снаряд потрапив у дитячий садок у Станиці Луганській.

Там постраждали троє працівників (сторож, прачка та помічниця вихователя).