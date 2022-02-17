Российско-оккупационные войска за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстрелял несколько населенных пунктов.
Оккупанты стреляли из артиллерии в Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в детский садик, где во время обстрела находились малыши.
Фото: Гуманитарная миссия Пролиска
По предварительным данным, дети не пострадали, контузии получили две воспитательницы заведения.
Войска восемь раз нарушили режим тишины, дважды из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, Новозвановку, Лобачево, Водяное, Луганское, Марьинку, Екатериновку и Сизое.
Фото: Анатолий Штирлиц
Враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Лобачева и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.
Источник: Фонд Повернись Живим