Российско-оккупационные войска за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстрелял несколько населенных пунктов.

Оккупанты стреляли из артиллерии в Станицу Луганскую. Один из снарядов попал в детский садик, где во время обстрела находились малыши.

Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую: снаряд попал в детский сад / 2 фотографии

Фото: Гуманитарная миссия Пролиска

По предварительным данным, дети не пострадали, контузии получили две воспитательницы заведения.

Войска восемь раз нарушили режим тишины, дважды из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую, Новозвановку, Лобачево, Водяное, Луганское, Марьинку, Екатериновку и Сизое.

Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую: снаряд попал в детский сад / 7 фотографий

Фото: Анатолий Штирлиц

Враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Лобачева и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с которых сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25.

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Источник: Фонд Повернись Живим