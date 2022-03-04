Новая почта Глобал запускает проект Humanitarian Nova Poshta, цель которого доставлять гуманитарную помощь для территориальных оборон и благотворительных фондов Украины из-за рубежа.
Как это работает
Любой человек или организация за рубежом могут отправить одежду, теплые вещи, военную амуницию, медицинские принадлежности, медицинские средства и другие необходимые в условиях военного положения вещи в тероборону и благотворительные фонды Украины, которые заботятся о наших защитниках и людях в тяжелом положении.
Список основных потребностей, сформированный членами территориальной обороной, волонтерами и Help Ukraine — по этой ссылке.
Чтобы отправить гуманитарную помощь в Украину, нужно самостоятельно отправить или привезти вещи на один из зарубежных складов Новой почты Глобал в своих странах, не указывая конкретного адресата.
Перечень адресов для отправки:
Адрес склада в США:
27 Merry Lane NP100007070
New Jersey (NJ)
East Hanover
07936
+1973 463 00 88
+Mon — Fri 09:00-17:00
Адрес склада в Польше:
18 Karola Miarki NP200007070
Aqua Calida
Jelenia Gora
Dolnośląskie
58-500
Polska
+48 531 888 192
+Pon – Pia 09:00-16:00
Адреса складов в Великобритании:
1. Brother Parcel Post
Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070
Maidstone
ME15 9XN
Kent
+447926258649
+Mon — Fri 09:00-15:00
2. Uniworld Logistics UK LTD & Active Freight (Southampton) LTD
Unit 7, Woodside Industrial Estate, Woodside Road, Eastleigh SO50 4ET, United Kingdom
+44 (0) 2380 010835
+44 7786 696319
office.uk@uniworld-logistics.com
Адрес склада в Германии:
Rauschwalder Str 41 NP400007070
Aqua Calida Sp. z o.o.
Görlitz
02826
Deutschland
+49 151 58413734
+Mon — Fre 10:00-14:00
Адрес склада во Франции:
16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070
Villenave-d’Ornon
33140
GIRONDE
+33 6 46 85 34 68, +33 6 23 11 47 27
+Mon-Fri 09:00-18:00
Адрес склада в Латвии:
AVIOR SIA
Ozolkalnu street 2
Marupe, Latvia, LV-2167
+371 2 5555 111
Адрес склада в Румынии:
HELP UKRAINE ROMANIA
Strada Basarabiei nr 9
Siret Suceava
725500
Siret Warehouse 8-20
+40759850620
Адреса складов в Турции:
1. SPOST
Maltepe mah. Mevlevihane yolu cad 324 sok 4AE/2425 no:49 NP700007070
Istanbul
34010
Zeytinburnu
+90 0545 511 11 03
Mon — Sun 9:00 — 19:00
2. ELİ ULUSLARARASI TAŞM VE TURZ LTD ŞTİ
Halkalı merkez mah Tuna cad Hekim sok No:16 A-B NP800007070
Istanbul
34303
Küçükçekmece
+90 0534 317 15 85
Mon — Fri 10:00 — 17:00
3. İSTANBUL DAĞITIM LOJİSTİK
Habipler Mah 2718 sok No:20 NP900007070
Istanbul
34270
Sultangazi
+90 0532 256 95 09
Mon — Fri 10:00 — 17:00
4. DSV Lojistik
Balçık Merkez Mahallesi Şile Caddesi No: 20 Arpacıoğlu Tesisleri A Blok NP110007070
Gebze
41400
Kocaeli
+90 0549 790 18 59
Mon — Fri 10:00 — 17:00
В Украине эти грузы будут получены волонтерами, которые помогают армии и территориальной обороне, бесплатно.
К сожалению, грузы с заграничных складов компания не имеет возможности перевозить бесплатно. Ведь это значительные расходы на топливо и бронирование самолетов.
Потому огромная просьба к заграничным волонтерам отнестись с пониманием к тому, что услуги по перевозке помощи в Украину нужно будет оплатить.
Источник: Нова пошта