Новая почта Глобал запускает проект Humanitarian Nova Poshta, цель которого доставлять гуманитарную помощь для территориальных оборон и благотворительных фондов Украины из-за рубежа.

Как это работает

Любой человек или организация за рубежом могут отправить одежду, теплые вещи, военную амуницию, медицинские принадлежности, медицинские средства и другие необходимые в условиях военного положения вещи в тероборону и благотворительные фонды Украины, которые заботятся о наших защитниках и людях в тяжелом положении.

Список основных потребностей, сформированный членами территориальной обороной, волонтерами и Help Ukraine — по этой ссылке.

Чтобы отправить гуманитарную помощь в Украину, нужно самостоятельно отправить или привезти вещи на один из зарубежных складов Новой почты Глобал в своих странах, не указывая конкретного адресата.

Перечень адресов для отправки:

Адрес склада в США:

27 Merry Lane NP100007070

New Jersey (NJ)

East Hanover

07936

+1973 463 00 88

+Mon — Fri 09:00-17:00

Адрес склада в Польше:

18 Karola Miarki NP200007070

Aqua Calida

Jelenia Gora

Dolnośląskie

58-500

Polska

+48 531 888 192

+Pon – Pia 09:00-16:00

Адреса складов в Великобритании:

1. Brother Parcel Post

Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070

Maidstone

ME15 9XN

Kent

+447926258649

+Mon — Fri 09:00-15:00

2. Uniworld Logistics UK LTD & Active Freight (Southampton) LTD

Unit 7, Woodside Industrial Estate, Woodside Road, Eastleigh SO50 4ET, United Kingdom

+44 (0) 2380 010835

+44 7786 696319

office.uk@uniworld-logistics.com

Адрес склада в Германии:

Rauschwalder Str 41 NP400007070

Aqua Calida Sp. z o.o.

Görlitz

02826

Deutschland

+49 151 58413734

+Mon — Fre 10:00-14:00

Адрес склада во Франции:

16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070

Villenave-d’Ornon

33140

GIRONDE

+33 6 46 85 34 68, +33 6 23 11 47 27

+Mon-Fri 09:00-18:00

Адрес склада в Латвии:

AVIOR SIA

Ozolkalnu street 2

Marupe, Latvia, LV-2167

+371 2 5555 111

Адрес склада в Румынии:

HELP UKRAINE ROMANIA

Strada Basarabiei nr 9

Siret Suceava

725500

Siret Warehouse 8-20

+40759850620

Адреса складов в Турции:

1. SPOST

Maltepe mah. Mevlevihane yolu cad 324 sok 4AE/2425 no:49 NP700007070

Istanbul

34010

Zeytinburnu

+90 0545 511 11 03

Mon — Sun 9:00 — 19:00

2. ELİ ULUSLARARASI TAŞM VE TURZ LTD ŞTİ

Halkalı merkez mah Tuna cad Hekim sok No:16 A-B NP800007070

Istanbul

34303

Küçükçekmece

+90 0534 317 15 85

Mon — Fri 10:00 — 17:00

3. İSTANBUL DAĞITIM LOJİSTİK

Habipler Mah 2718 sok No:20 NP900007070

Istanbul

34270

Sultangazi

+90 0532 256 95 09

Mon — Fri 10:00 — 17:00

4. DSV Lojistik

Balçık Merkez Mahallesi Şile Caddesi No: 20 Arpacıoğlu Tesisleri A Blok NP110007070

Gebze

41400

Kocaeli

+90 0549 790 18 59

Mon — Fri 10:00 — 17:00

В Украине эти грузы будут получены волонтерами, которые помогают армии и территориальной обороне, бесплатно.

К сожалению, грузы с заграничных складов компания не имеет возможности перевозить бесплатно. Ведь это значительные расходы на топливо и бронирование самолетов.

Потому огромная просьба к заграничным волонтерам отнестись с пониманием к тому, что услуги по перевозке помощи в Украину нужно будет оплатить.

Источник: Нова пошта