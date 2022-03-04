Нова пошта Глобал запускає проєкт Humanitarian Nova Poshta, мета якого – доставляти гуманітарну допомогу для територіальних оборон та благодійних фондів України з-за кордону.
Як це працює
Будь-яка людина або організація за кордоном можуть відправити одяг, теплі речі, військову амуніцію, медичне приладдя, медичні засоби та інші необхідні в умовах воєнного стану речі в тероборону та благодійні фонди України, які піклуються про наших захисників і людей у важкому становищі.
Список основних потреб, сформований членами територіальної оборони, волонтерами та Help Ukraine – за цим посиланням.
Щоб відправити гуманітарну допомогу в Україну, потрібно самостійно відправити або привезти речі на один із зарубіжних складів Нової пошти Глобал в своїх країнах, не вказуючи конкретного адресата.
Перелік адрес для відправки:
Адреса склада в США:
27 Merry Lane NP100007070
New Jersey (NJ)
East Hanover
07936
+1973 463 00 88
+Mon – Fri 09:00-17:00
Адреса склада в Польщі:
18 Karola Miarki NP200007070
Aqua Calida
Jelenia Gora
Dolnośląskie
58-500
Polska
+48 531 888 192
+Pon – Pia 09:00-16:00
Адреси складів в Великій Британії
1. Brother Parcel Post
Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070
Maidstone
ME15 9XN
Kent
+447926258649
+Mon – Fri 09:00-15:00
2. Uniworld Logistics UK LTD & Active Freight (Southampton) LTD
Unit 7, Woodside Industrial Estate, Woodside Road, Eastleigh SO50 4ET, United Kingdom
+44 (0) 2380 010835
+44 7786 696319
office.uk@uniworld-logistics.com
Адреса склада в Німеччині:
Rauschwalder Str 41 NP400007070
Aqua Calida Sp. z o.o.
Görlitz
02826
Deutschland
+49 151 58413734
+Mon – Fre 10:00-14:00
Адреса склада у Франції:
16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070
Villenave-d’Ornon
33140
GIRONDE
+33 6 46 85 34 68, +33 6 23 11 47 27
+Mon-Fri 09:00-18:00
Адреса склада в Латвії:
AVIOR SIA
Ozolkalnu street 2
Marupe, Latvia, LV-2167
+371 2 5555 111
Адреса склада в Румунії:
HELP UKRAINE ROMANIA
Strada Basarabiei nr 9
Siret Suceava
725500
Siret Warehouse 8-20
+40759850620
Адреси складів в Туреччині:
1. SPOST
Maltepe mah. Mevlevihane yolu cad 324 sok 4AE/2425 no:49 NP700007070
Istanbul
34010
Zeytinburnu
+90 0545 511 11 03
Mon – Sun 9:00 – 19:00
2. ELİ ULUSLARARASI TAŞM VE TURZ LTD ŞTİ
Halkalı merkez mah Tuna cad Hekim sok No:16 A-B NP800007070
Istanbul
34303
Küçükçekmece
+90 0534 317 15 85
Mon – Fri 10:00 – 17:00
3. İSTANBUL DAĞITIM LOJİSTİK
Habipler Mah 2718 sok No:20 NP900007070
Istanbul
34270
Sultangazi
+90 0532 256 95 09
Mon – Fri 10:00 – 17:00
4. DSV Lojistik
Balçık Merkez Mahallesi Şile Caddesi No: 20 Arpacıoğlu Tesisleri A Blok NP110007070
Gebze
41400
Kocaeli
+90 0549 790 18 59
Mon – Fri 10:00 – 17:00
В Україні ці вантажі отримають волонтери, які допомагають армії і територіальній обороні, безкоштовно.
На жаль, вантажі з закордонних складів компанія не має можливості перевозити безкоштовно. Адже це – значні витрати на паливо і бронювання літаків.
Тому величезне прохання до закордонних волонтерів поставитися з розумінням до того, що послуги з перевезення допомоги в Україну потрібно буде оплатити.
Джерело: Нова пошта