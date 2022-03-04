Нова пошта Глобал запускає проєкт Humanitarian Nova Poshta, мета якого – доставляти гуманітарну допомогу для територіальних оборон та благодійних фондів України з-за кордону.

Як це працює

Будь-яка людина або організація за кордоном можуть відправити одяг, теплі речі, військову амуніцію, медичне приладдя, медичні засоби та інші необхідні в умовах воєнного стану речі в тероборону та благодійні фонди України, які піклуються про наших захисників і людей у важкому становищі.

Список основних потреб, сформований членами територіальної оборони, волонтерами та Help Ukraine – за цим посиланням.

Щоб відправити гуманітарну допомогу в Україну, потрібно самостійно відправити або привезти речі на один із зарубіжних складів Нової пошти Глобал в своїх країнах, не вказуючи конкретного адресата.

Перелік адрес для відправки:

Адреса склада в США:

27 Merry Lane NP100007070

New Jersey (NJ)

East Hanover

07936

+1973 463 00 88

+Mon – Fri 09:00-17:00

Адреса склада в Польщі:

18 Karola Miarki NP200007070

Aqua Calida

Jelenia Gora

Dolnośląskie

58-500

Polska

+48 531 888 192

+Pon – Pia 09:00-16:00

Адреси складів в Великій Британії

1. Brother Parcel Post

Unit10, PhoenixPark, Parkwood NP300007070

Maidstone

ME15 9XN

Kent

+447926258649

+Mon – Fri 09:00-15:00

2. Uniworld Logistics UK LTD & Active Freight (Southampton) LTD

Unit 7, Woodside Industrial Estate, Woodside Road, Eastleigh SO50 4ET, United Kingdom

+44 (0) 2380 010835

+44 7786 696319

office.uk@uniworld-logistics.com

Адреса склада в Німеччині:

Rauschwalder Str 41 NP400007070

Aqua Calida Sp. z o.o.

Görlitz

02826

Deutschland

+49 151 58413734

+Mon – Fre 10:00-14:00

Адреса склада у Франції:

16,Rue Jacques-Yves Cousteau NP500007070

Villenave-d’Ornon

33140

GIRONDE

+33 6 46 85 34 68, +33 6 23 11 47 27

+Mon-Fri 09:00-18:00

Адреса склада в Латвії:

AVIOR SIA

Ozolkalnu street 2

Marupe, Latvia, LV-2167

+371 2 5555 111

Адреса склада в Румунії:

HELP UKRAINE ROMANIA

Strada Basarabiei nr 9

Siret Suceava

725500

Siret Warehouse 8-20

+40759850620

Адреси складів в Туреччині:

1. SPOST

Maltepe mah. Mevlevihane yolu cad 324 sok 4AE/2425 no:49 NP700007070

Istanbul

34010

Zeytinburnu

+90 0545 511 11 03

Mon – Sun 9:00 – 19:00

2. ELİ ULUSLARARASI TAŞM VE TURZ LTD ŞTİ

Halkalı merkez mah Tuna cad Hekim sok No:16 A-B NP800007070

Istanbul

34303

Küçükçekmece

+90 0534 317 15 85

Mon – Fri 10:00 – 17:00

3. İSTANBUL DAĞITIM LOJİSTİK

Habipler Mah 2718 sok No:20 NP900007070

Istanbul

34270

Sultangazi

+90 0532 256 95 09

Mon – Fri 10:00 – 17:00

4. DSV Lojistik

Balçık Merkez Mahallesi Şile Caddesi No: 20 Arpacıoğlu Tesisleri A Blok NP110007070

Gebze

41400

Kocaeli

+90 0549 790 18 59

Mon – Fri 10:00 – 17:00

В Україні ці вантажі отримають волонтери, які допомагають армії і територіальній обороні, безкоштовно.

На жаль, вантажі з закордонних складів компанія не має можливості перевозити безкоштовно. Адже це – значні витрати на паливо і бронювання літаків.

Тому величезне прохання до закордонних волонтерів поставитися з розумінням до того, що послуги з перевезення допомоги в Україну потрібно буде оплатити.

Джерело: Нова пошта