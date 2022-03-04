Курс доллара, наличные и продовольствие: в каком состоянии находится украинская экономика
Пока экономика оккупантов, обложенная жесткими санкциями Запада, на грани краха, украинская, несмотря на сложные военные времена, держится.
Курс доллара в обменниках подскочил, но официальный от Нацбанка не преодолевает психологический предел и составляет сегодня 29,25 грн за $1. В Кабмине также отчитываются – уже выплатили пенсии 13 млн украинцев, к тому же проиндексированы, как и должно было быть, с 1 марта. Украина продолжает выполнять свои долговые обязательства перед кредиторами и ожидает списания долгов в такой критический период.
В Министерстве финансов уверяют, что денег в государстве хватает на все социальные выплаты. Более того, каждый украинец, потерявший работу из-за военных действий, получит от государства 6,5 тыс. грн.
– Пенсии, заработные платы будут выплачиваться своевременно и в полном объеме. Особая потребность – потребность армии – также будет обеспечена. У нас есть для этого ресурс. В частности, за февраль перевыполнение бюджета более чем на 24 млрд грн позволяет нам это утверждать, – говорит глава Минфина Сергей Марченко.
В НБУ также отчитываются, украинская банковская система работает в обычном режиме. Банки предоставляют все услуги, картами можно рассчитаться онлайн, снять наличные, хотя и не более 100 тыс. грн в сутки. С перебоями могут работать отделения и банкоматы в городах, которые остаются горячими боевыми точками. Даже если банк не работает, наличные до 6 тыс. грн, можно получить в некоторых сетях продуктовых супермаркетов.
Несмотря на угрозы ракетных ударов, нехватку сырья и сбои в логистике продолжат работать украинские предприятия: мельницы, пекарни, молоко- и мясоперерабатывающие предприятия. И все для того чтобы иметь возможность в критическое время обеспечить украинцев провизией. Украинские молочники сейчас перерабатывают столько же молока, как и в довоенное время. Хлебные заводы работают в несколько смен. Один из украинских агрохолдингов безвозмездно передал более 1,5 тонны пшеницы, чтобы загрузить мельницы и пекарни.
Минагрополитики успокаивает: в Украину продолжают поступать импортные товары, для них упразднили пошлины, наладили логистику. Дефицита продовольствия в нашей стране не будет.
– Государство, в лице всех государственных предприятий, запускает производство ключевых товаров: круп, хлеба, муки, яиц, масла, всего необходимого по минимальной наценке для того, чтобы насытить торговые сети. Все производственные мощности задействованы в условиях военного положения, – говорит министр агрополитики Роман Лещенко.
130 предприятий уже сфлормировали 1 млн. продуктовых наборов для социально незащищенных украинцев. Тем временем в правительстве работают над созданием четырех фондов, средства которых пойдут на восстановление Украины. Власть уверена, что после победы над оккупантом мы получим более мощную страну.