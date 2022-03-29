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Факты / Мир

Зеленский предлагает Дании помочь отстроить Николаев после войны

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский предлагает Дании помочь отстроить Николаев после войны

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Данию после победы Украины поучаствовать в восстановлении города Николаева.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении перед датскими парламентариями.

Зеленский подчеркнул, что мы не имеем права думать постоянно о войне, ведь знаем, что будет мир.

– И потому уже сейчас я хочу вас пригласить присоединяться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, компании и специалисты из Дании могут взять шефство над Николаевом.

– Николаев, город кораблей, может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции помочь восстанавливать нашу страну после победы.

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Фото: Офис президента

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