Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Данию после победы Украины поучаствовать в восстановлении города Николаева.
Об этом глава государства сказал в своем выступлении перед датскими парламентариями.
Зеленский подчеркнул, что мы не имеем права думать постоянно о войне, ведь знаем, что будет мир.
– И потому уже сейчас я хочу вас пригласить присоединяться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы, – сказал Владимир Зеленский.
По его словам, компании и специалисты из Дании могут взять шефство над Николаевом.
– Николаев, город кораблей, может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции помочь восстанавливать нашу страну после победы.