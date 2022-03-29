Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Данию после победы Украины поучаствовать в восстановлении города Николаева.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении перед датскими парламентариями.

Зеленский подчеркнул, что мы не имеем права думать постоянно о войне, ведь знаем, что будет мир.

– И потому уже сейчас я хочу вас пригласить присоединяться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, компании и специалисты из Дании могут взять шефство над Николаевом.

– Николаев, город кораблей, может стать таким городом, таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции помочь восстанавливать нашу страну после победы.