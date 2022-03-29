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Зеленський пропонує Данїі допомогти відбудувати Миколаїв після війни

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Зеленський пропонує Данїі допомогти відбудувати Миколаїв після війни

Президент України Володимир Зеленський запросив Данію після перемоги України взяти участь у відновленні міста Миколаєва.

Про це глава держави сказав у своєму виступі перед данськими парламентарями.

Зеленський наголосив, що ми не маємо права думати постійно лише про війну, адже знаємо, що буде мир.

– І тому вже зараз я хочу вас запросити приєднуватись до нашої ініціативи відбудови України після війни, після нашої перемоги, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, компанії та спеціалісти з Данії можу взяти шефство над Миколаєвом.

– Миколаїв, місто кораблів, може стати таким містом, таким регіоном, який об’єднає нас із вами ще більше, – підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції допомогти відбудовувати нашу країну після перемоги.

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Фото: Офіс президента

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