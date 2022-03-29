Президент України Володимир Зеленський запросив Данію після перемоги України взяти участь у відновленні міста Миколаєва.

Про це глава держави сказав у своєму виступі перед данськими парламентарями.

Зеленський наголосив, що ми не маємо права думати постійно лише про війну, адже знаємо, що буде мир.

– І тому вже зараз я хочу вас запросити приєднуватись до нашої ініціативи відбудови України після війни, після нашої перемоги, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, компанії та спеціалісти з Данії можу взяти шефство над Миколаєвом.

– Миколаїв, місто кораблів, може стати таким містом, таким регіоном, який об’єднає нас із вами ще більше, – підкреслив президент України Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Швеції допомогти відбудовувати нашу країну після перемоги.