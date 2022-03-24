Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции помочь восстанавливать нашу страну после победы.
Об этом глава государства сказал в видеообращении к Риксдагу Швеции.
Зеленский поблагодарил Швецию за предоставление вооружения Украине, ведь только вместе можно обеспечить наступление мира.
По его словам, украинцам уже сейчас нужно думать о восстановлении страны после войны. И первым к сотрудничеству Зеленский пригласил именно Швецию.
— Швеция – первая страна, которой мы это предлагаем… Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент заявил, что Швеция может взять шефство над любым украинским городом, регионом или отраслью.
– Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и ваша любовь к жизни. Ваше умение организовать пространство в интересах людей, – сказал Зеленский.
Он заверил, что Украина впоследствии станет великой, ведь у нас такой народ.