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Факты / Украина

Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины после войны

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский предложил Швеции принять участие в восстановлении Украины после войны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции помочь восстанавливать нашу страну после победы.

Об этом глава государства сказал в видеообращении к Риксдагу Швеции.

Зеленский поблагодарил Швецию за предоставление вооружения Украине, ведь только вместе можно обеспечить наступление мира.

По его словам, украинцам уже сейчас нужно думать о восстановлении страны после войны. И первым к сотрудничеству Зеленский пригласил именно Швецию.

— Швеция – первая страна, которой мы это предлагаем… Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент заявил, что Швеция может взять шефство над любым украинским городом, регионом или отраслью.

– Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и ваша любовь к жизни. Ваше умение организовать пространство в интересах людей, – сказал Зеленский.

Он заверил, что Украина впоследствии станет великой, ведь у нас такой народ.

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Фото: Офис президента

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