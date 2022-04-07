Сенат США единогласно принял важный закон, который позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправить в Украину вооружение.
Об этом пишет издание Politico.
Сенаторы поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку Вооруженные силы Украины доказали, что могут решительно и эффективно дать отпор российским оккупантам.
Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, позволила США быстро пополнить военные запасы союзников без трудоемких и бюрократических препятствий.
Американские законодатели прибегают к такой экстраординарной тактике поскольку США и их союзники в Европе считают, что российское военное вторжение в Украину представляет собой экзистенциальную угрозу либеральному порядку.
Кроме того, западный мир верит, что Украина может победить в борьбе с российскими оккупантами. Конгресс США недавно утвердил военную и гуманитарную помощь Украине почти на $14 млрд, часть из которых уже была распределена.
Во вторник Государственный департамент США объявил о выделении дополнительных $100 млн на ракеты Javelin и другую технику, в результате чего общая помощь в области безопасности с момента военного вторжения России составила $1,7 млрд.
Ранее Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала проведение расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине.