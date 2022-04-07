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Факти / Світ

Сенат США підтримав закон щодо ленд-лізу для України: що він передбачає

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сенат США

Сенат США одноголосно ухвалив важливий закон, який дозволить президентові Джо Байдену більш ефективно відправити в Україну озброєння.

Про це пише видання Politico.

Сенатори підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки Збройні сили України довели, що можуть рішуче та ефективно дати відсіч російським окупантам.

Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, дозволила США швидко поповнити військові запаси союзників без трудомістких та бюрократичних перешкод.

Американські законодавці вдаються до такої екстраординарної тактики, оскільки США та їхні союзники в Європі вважають, що російське військове вторгнення в Україну є екзистенційною загрозою ліберальному порядку.

Крім того, західний світ вірить, що Україна може перемогти у боротьбі із російськими окупантами. Конгрес США нещодавно затвердив військову та гуманітарну допомогу Україні майже на $14 млрд, частину з яких уже було розподілено.

У вівторок Державний департамент США оголосив про виділення додаткових $100 млн на ракети Javelin та іншу техніку, внаслідок чого загальна допомога у сфері безпеки з моменту військового вторгнення Росії становила $1,7 млрд.

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Джерело: Politico

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