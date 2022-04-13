Нынешний второй тур повторит выборы 5-летней давности. Макрон против Ле Пен. Но тогда действующий президент побеждал с большим преимуществом. На руку тогда еще молодому политику сыграл тот факт, что многие голосовали против крайне правой Ле Пен. Сейчас фамилии те же, ситуация другая.

Макрон вел нынешнюю кампанию настолько уверенно в статусе фаворита, что почти не проводил предвыборных митингов. Его команда знала, что избирателей прежде всего интересует ситуация внутри страны, а не воинственные планы Путина. Сам Макрон чувствовал себя настолько самоуверенно, что, как писали французские эксперты, думал уже не как выиграть выборы, а как войти в историю. Именно поэтому президент Франции так много внимания уделял посредничеству между Украиной и Россией, которое, впрочем, оказалось неэффективным.

Андрей Шкиль, эксперт по международной политике, живущий в Париже, объясняет:

— Активность на международной арене отвлекла Макрона от внутренней политики. На тот момент Франция на шестимесячный срок стала председательствовать в ЕС, и этим было обусловлено ангажирование Макрона в малопонятный диалог с Путиным. Из-за кризиса и грядущей инфляции Макрон объявил об увеличении пенсионного возраста до 65 лет, и на фоне уменьшения покупательной способности его рейтинг пошатнулся и начал снижаться.

Из-за кремлевского газового шантажа Европы начали расти цены на коммуналку. Плюс в ковидные годы доходы французов несколько упали. И хотя планы Макрона увеличить пенсионный возраст популярности не прибавляли, но и рейтинги не снижали. Президент сохранял свой электорат.

Денис Колесник, аналитик по вопросам безопасности и информации, основатель Info Ops France, объясняет последние недели:

— У президента республики и кандидата на выборы Эммануэля Макрона поддержка не выходила за пределы 20-30%, только в середине марта наблюдалось незначительное повышение рейтинга до уровня 32-34%, что, скорее всего, связано с российско-украинской войной. Но можно сказать, что Макрон подошел к первому туру без значительных потерь своего “ядерного” электората.

Однако все изменило нападение России на Украину. Поначалу рейтинг Ле Пен падал — все помнили ее дружбу с Кремлем. Она вынуждена была утилизировать предвыборные буклеты, где жала руку Путину.

— Ле Пен сразу потеряла 10% из-за прямой поддержки ее кандидатуры Кремлем. Она должна была постоянно оправдываться на прямых эфирах и отбиваться от обвинений в пропутинской позиции, – вспоминает Андрей Шкиль.

Но крайнеправый политик нашла выход – начала убеждать французских рабочих, что Макрон разжигает войну, а именно из-за боевых действий они беднеют.

– Но главным разрушителем рейтинга Макрона стала фомула Ле Пен: “Макрон поддерживает Украину, а значит, поддерживает войну, а я против войны. Поэтому Ле Пен – это мир, а Макрон – война”. Это опустило рейтинг Макрона еще на 2% на фоне роста рейтинга Ле Пен. На последовательную позицию Макрона по увеличению санкций против России Ле Пен среагировала лозунгом: “Санкции против России – высокие цены в магазине”, и это дало ей толчок к уменьшению разрыва до нескольких процентов, – анализирует Андрей Шкиль.

Первый тур показал – пророссийских кандидатов во Франции хватает, указывает Денис Колесник.

— На самом деле, в Украине всегда почему-то фокусируются на вопросе Марин Ле Пен, но Жан-Люк Меланшон, ультралевый и пророссийский политик, показал значительный результат (21,95%) против Марин Ле Пен (23,15%). Поэтому скорее речь не идет о рывке, а о том, что на фоне ультралевого Меланшона и ультраправого Эрика Земмура, Ле Пен выглядела относительно сбалансированным кандидатом правых сил.

Теперь важен вопрос, кому отойдут голоса выбывших из гонки политиков. Номер три гонок Меланшон призывает не голосовать за Ле Пен. Такой призыв должен дать Макрону достаточно голосов для победы. Но политика не арифметика, здесь левые поклонники Меланшона не обязательно прислушиваются к своему лидеру.

– Призвал не отдавать ни одного голоса за Ле Пен, но в отличие от остальных кандидатов, выступивших против крайнеправой финалистки – не призывал голосовать за Макрона. И это расценивают как опосредованный призыв к бойкоту выборов, который, конечно, будет играть на руку Ле Пен. Ее электорат высокомотивирован, а электорат Макрона имеет значительно меньшую мотивацию, поэтому чем меньше избирателей придет 24 апреля на участки, тем большие шансы будут у Ле Пен, — подчеркивает Андрей Шкиль.

А вот Земмур с 7% может очень помочь идейно близкой Ле Пен.

— Согласно последним опросам, во втором туре Макрон с перевесом в 4% победит Ле Пен, но Макрону не стоит быть уверенным в своей победе. Прошедшая пятилетка Макрона не была успешной в глазах значительного количества граждан, что может спровоцировать голосование за Ле Пен, чтобы не допустить переизбрание Макрона, – говорит Денис Колесник.

Для Украины избрание Ле Пен президентом Франции может стать геополитической катастрофой.

— Второй тур очень тревожен для Макрона, и Украины тоже. Потому что приход к власти Ле Пен – это снятие санкций с РФ, вето на поставку оружия из стран НАТО, развал западного единства в поддержке Украины и запрет для Украины членства в ЕС и НАТО, – утверждает Андрей Шкиль.

Опросы дают Макрону 4% преимущества над Ле Пен, но через две недели многое может измениться.