Впервые за 59 лет Елизавета II пропустит выступление в парламенте Великобритании из-за проблем со здоровьем

Королева Елизавета ІІ вынуждена пропустить свое привычное выступление в парламенте Великобритании во вторник из-за “эпизодических проблем с передвижением”.

Еще до понедельника в новостях от королевы сообщалось, что она надеялась совершить поездку в Вестминстер по адресу. Но после консультации со своими врачами решила отказаться от этого мероприятия.

В Букингемском дворце заявили, что ее сын, принц Чарльз, прочитает речь королевы вместо нее, а принц Уильям будет присутствовать на мероприятии.

Впервые с 1963 года Елизавета II пропустит открытие парламента и чтение речи королевы — церемонию, на которой излагается повестка дня парламента на предстоящий год.

Источник: ВВС