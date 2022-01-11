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70 лет на престоле: правление королевы Елизаветы II будут праздновать год

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

В июне 2022 года королева Елизавета II отметит 70-летие со дня вступления на британский престол. Букингемский дворец уже обнародовал план празднования платинового юбилея.

Елизавета сошла на престол 6 февраля 1952 года. До этого ни один из британских монархов не правил страной так долго.

Празднование юбилея будет длиться на протяжении года. Первое запланированное мероприятие – кулинарный конкурс, где все желающие смогут приготовить особое блюдо для королевы. А жюри будет выбирать самые интересные рецепты.

В мае в Виндзорском замке устроят масштабное театрализованное представление. В музеях откроют экспозиции, посвященные основным вехам жизни и правления Елизаветы II.

Впрочем, большинство мероприятий – военный парад, уличные вечеринки и концерт с мировыми звездами – состоятся летом. Британцев ожидают четыре государственных выходных — с 2 по 5 июня.

Празднование юбилея завершится световым шоу. Будет ли присутствовать на мероприятиях сама Елизавета II – пока неизвестно.

– Эпицентром празднований станет одна из самых известных в Соединенном Королевстве и во всем мире улиц. Мы устроим масштабное действо. И надеемся, что королева сможет увидеть все своими глазами, – поделился организатор празднований Адриан Эванс.

В настоящее время королеве Елизавете II – 95 лет. В октябре прошлого года она провела несколько дней в госпитале. Врачи ей советуют больше отдыхать.

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