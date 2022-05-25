Украинский завтрак на Всемирном экономическом форуме в Давосе – онлайн
25 мая на полях Всемирного экономического форума в Давосе началась традиционная украинская завтрачная дискуссия.
С 8.30 до 10.00 спикеры будут обсуждать срочные проблемы, в частности — каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее завершения.
Модерирует мероприятие ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN Фарид Закария.
К дискуссии, в частности, привлечены:
- профессор истории Тимоти Снайдер,
- главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос,
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,
- члены Верховной Рады и другие участники.
В зале также находятся главы украинских городов. В частности, среди присутствующих есть городской глава Киева Виталий Кличко.
Украинский завтрак в Давосе – это традиционное частное мероприятие, организатором которого является Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne.
Дискуссия проходит в рамках ежегодного Всемирного экономического форума.