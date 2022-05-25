Май, 25 в 8:36

25 мая на полях Всемирного экономического форума в Давосе началась традиционная украинская завтрачная дискуссия.

С 8.30 до 10.00 спикеры будут обсуждать срочные проблемы, в частности — каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее завершения.

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Модерирует мероприятие ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN Фарид Закария.

К дискуссии, в частности, привлечены:

профессор истории Тимоти Снайдер,

главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос,

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба,

члены Верховной Рады и другие участники.

В зале также находятся главы украинских городов. В частности, среди присутствующих есть городской глава Киева Виталий Кличко.

Украинский завтрак в Давосе – это традиционное частное мероприятие, организатором которого является Фонд Виктора Пинчука и международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne.

Дискуссия проходит в рамках ежегодного Всемирного экономического форума.