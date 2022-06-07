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Факты / Мир

Шольц отверг отмену санкций против Минска в обмен на транзит украинского зерна

Валентина Летяк, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Запад ищет способы безопасного вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса, однако если рассматривать возможность транзита зерна через Беларусь, не может быть и речи об отмене санкций против Минска.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьерами Латвии и Эстонии Кришьянисом Кариньшем и Каей Каллас.

– Это ни в коем случае не означает, что мы должны отказаться от санкций, которые ввели в отношении Лукашенко, – подчеркнул он.

По его словам, ситуация, которая сложилась в мире с продовольствием, которое сейчас невозможно вывезти из Украины – это ответственность России.

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По его мнению, при разблокировке порта в Одессе необходимо обеспечить, чтобы “Россия не злоупотребляла такими решениями”.

В то же время президент Владимир Зеленский ранее исключил возможность экспорта украинского зерна через Беларусь.

По его словам, есть несколько вариантов вывоза украинского зерна, ведутся переговоры со странами Балтии и Польшей о доставке небольшого объема поездам Укрзализныци, однако это не устраивает как Украину, так и другие государства. Поэтому приоритетным направлением остаются порты.

Источник: Интерфакс-Украина
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