Главным гарантом для вывоза украинского зерна из портов остается оружие — Зеленский

Июнь, 06 в 22:17

Украина ведет переговоры с рядом стран и Организацией Объединенных Наций о разблокировании портов для беспрепятственного вывоза зерна. Однако главным гарантом по этому вопросу остается оружие, которое Украина получает от союзников для борьбы против российской агрессии, заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства обсуждал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы разблокировки украинских портов. По словам Зеленского, Турция находится в поисках формата для предоставления гарантий Украине.

— Нам нужно, чтобы был коридор безопасности для кораблей, а флот того или иного государства обеспечил вывоз этого зерна. И мы говорили с Великобританией и Турцией. Турция сейчас ищет формат, как предоставить нам гарантии, – рассказал он.

По словам президента, есть несколько вариантов вывоза украинского зерна. Наше государство ведет переговоры со странами Балтии и Польшей о доставке небольшого объема поездами Укрзализницы, однако это не устраивает как Украину, так и другие государства. Приоритетным направлением для транспортировки украинского зерна остаются порты.

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— Я не вижу больше никаких гарантий, кроме стран, и ООН, и нашего оружия, сосредоточенного возле этих коридоров, — убежден Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что мощнейшей гарантией в этом вопросе остается оружие, которое разместят для разблокирования водных коридоров для вывоза зерна. Глава государства подчеркнул, что Украина использует это оружие не для угроз, а для демонстрации возможности оперативного ответа на вероятные провокации России.