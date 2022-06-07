Шольц відкинув скасування санкцій проти Мінська в обмін на транзит українського зерна

Червень, 07 в 17:05

Захід шукає способи для безпечного вивезення сільськогосподарської продукції з України, щоб уникнути глобальної продовольчої кризи, проте якщо розглядати можливість транзиту зерна через Білорусь, не може бути й мови про скасування санкцій проти Мінська.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем’єрами Латвії та Естонії Кріш’янісом Каріньшем та Каєю Каллас.

– Це в жодному разі не означає, що ми маємо відмовитися від санкцій, які впровадили щодо Лукашенка, – наголосив він.

За його словами, ситуація, яка склалася у світі з продовольством, яке зараз неможливо вивезти з України, – це відповідальність Росії.

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На його думку, під час розблокування порту в Одесі необхідно забезпечити, щоб “Росія не зловживала такими рішеннями”.

Водночас президент Володимир Зеленський раніше відкинув можливість експорту українського зерна через Білорусь.

За його словами, є кілька варіантів вивезення українського зерна, ведуться переговори з країнами Балтії та Польщею про доставку невеликого обсягу потягами Укрзалізниці, однак це не влаштовує як Україну, так й інші держави. Тому пріоритетним напрямком залишаються порти.