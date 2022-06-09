Июнь, 09 в 17:04

Граждане Украины, которые, спасаясь от российской агрессии, оказались на территории Польши, получат новую помощь. Однако это касается только тех наших соотечественников, которые находятся в Лодзинском уезде страны.

Об этом сообщили на своем сайте сотрудники Красного Креста, который, собственно, и предоставляет помощь.

Кто может получить помощь

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Сообщается, что помощь могут оформить семьи, отвечающие хотя бы одному из этих критериев:

имеет только одного взрослого человека (только отец или мать) и по крайней мере одного ребенка (до 18 лет) или пожилого человека (более 50 лет);

семья, которую возглавляют пожилые люди (более 50 лет);

в семье есть двое или более лиц на иждивении (до 18 или более 50 лет);

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями.

В то же время, есть важное условие: если семья уже получила помощь от других гуманитарных организаций (кроме государственных выплат), то подавать заявку на эту программу она не может.

Какие суммы выплат и как подать заявку

Первый член семьи может получить 710 злотых (около 4 897 грн) в месяц. На каждое дополнительное лицо в семье предусмотрено 610 злотых (около 4 207 грн). Деньги будут давать не более чем на пять человек в семье, срок такой помощи – четыре месяца.

Подать заявку на программу может один человек от одного домохозяйства. Каждому члену семьи нужны документы, удостоверяющие личность.

Это, в частности, следующие документы:

загранпаспорт гражданина Украины;

ID-карта гражданина Украины;

внутренний паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт иностранца с видом на жительство;

свидетельство о рождении (для детей и подростков).

Чтобы подать заявку, необходимо загрузить мобильное приложение через Google Play или App Store, в котором есть соответствующие инструкции. Затем Красный Крест свяжется с человеком, который подал заявку.

Деньги можно тратить на любые нужды семьи.

Источник: МФКК