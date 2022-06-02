Июнь, 02 в 16:02

Кристина вместе с двумя детьми убегала от войны в Польшу из Черниговщины. Семья прожила две недели в оккупации. Все, что смогли с собой взять – один чемодан на троих. Денег у женщины не было. В Украине помогли волонтеры. А в Польше – оформила помощь от государства.

— Мне рассказали, что женщины с детьми, которые не могут найти работу на полный рабочий день и не имеют достаточно денег для содержания семей, могут претендовать на помощь от государства. Одним из таких видов помощи является так называемый zasiłek rodzinny или семейная помощь. Это форма семейной субсидии, – рассказывает Кристина.

Ее назначают в зависимости от размера дохода семьи. Месячный доход не должен быть меньше 674 злотых в расчете на одного члена семьи, а для семей с детьми-инвалидами — менее 764 злотых.

Специальный закон предусматривает, что при расчете семейного дохода не учитываются доходы члена семьи, находящегося вне Польши. То есть, если отец остался в Украине, а мама выехала с детьми в Польшу, доходы отца учитывать не будут.

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На какую сумму можно рассчитывать

Размер родительской помощи зависит от возраста ребенка, которого содержит семья:

на ребенка до 5 лет ежемесячно выплачивается 95 злотых;

на ребенка от 5 до 18 лет — 124 злотых;

на ребенка от 18 до 24 лет — 135 злотых.

Дополнительные деньги на содержание совершеннолетнего ребенка начисляют, если он еще учится и не достиг 21 года.

До 24 лет дополнительную помощь получают дети, которые учатся и имеющие инвалидность. Чтобы получить этот вид помощи, необходимо иметь свидетельство об инвалидности или документ, подтверждающий степень инвалидности ребенка.

Кто может претендовать на zasiłek rodzinny

Отец или мать ребенка;

ее законный опекун, то есть совершеннолетнее лицо, ухаживающее за ребенком на основании решения суда;

фактический опекун ребенка (лицо, пытающееся его усыновить);

совершеннолетнее лицо, обучающееся и родители которого умерли или обязаны платить алименты.

Прибавка к семейной помощи

Родители также имеют право подать заявку на выплату надбавки к семейной помощи. За рождение ребенка – 1 тыс. злотых, а за воспитание ребенка в многодетной семье – 95 злотых ежемесячно (на третьего и каждого последующего ребенка).

Мать, у которой родился ребенок, может получить так называемое Вecikowe. Эта помощь одноразовая и выплачивается в течение 12 месяцев со дня рождения малыша.

Члены семьи, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, имеют право на пособие по уходу за больными. Субсидия в размере 2119 злотых выплачивается ежемесячно.

Где и как подать заявку на этот вид пособия?

Заявку следует подавать в Городской Центр Социальной Помощи (сокращенно с польского МOPS). Работники MOPS помогут ее заполнить. С образцами заявлений на получение пособия можно ознакомиться на сайте.

Необходимые документы:

паспорт;

номер PESEL;

номер банковского счета;

документы о доходах за предыдущий год и за этот год, если вы продолжаете получать их.

Заявку в MOPS о получении помощи можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде.

Граждане Украины могут воспользоваться этой материальной помощью на таких же условиях, что и граждане Польши.

Деньги поступят на банковский счет не позднее, чем в последний день месяца, когда заявителю согласовали предоставление такой помощи.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.