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Факти / Світ

До 5 тис. грн на місяць: нова допомога від Червоного Хреста біженцям з України в Польщі

Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Здоров’я
червоний хрест
Фото: Depositphotos

Громадяни України, які, рятуючись від російської агресії, опинилися на території Польщі, отримають нову допомогу. Однак це стосується тільки тих наших співвітчизників, які перебувають у Лодзинському повіті країни.

Про це повідомили на своєму сайті співробітники Червоного Хреста, який, власне, і надає допомогу.

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Хто може отримати допомогу

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Повідомляється, що допомогу можуть оформити сім’ї, що відповідають хоча б одному з цих критеріїв:

  • має тільки одну дорослу людину (тільки батько або мати) й принаймні одну дитину (до 18 років) або літню людину (більше 50 років);
  • сім’я, яку очолюють літні люди (більше 50 років);
  • у сім’ї є двоє або більше осіб на утриманні (до 18 або більше 50 років);
  • сім’ї з одним або декількома особами з особливими потребами.

У той же час, є важлива умова: якщо сім’я вже отримала допомогу від інших гуманітарних організацій (крім державних виплат), то подавати заявку на цю програму вона не може.

Які суми виплат і як подати заявку

Перший член сім’ї може отримати 710 злотих (близько 4 897 грн) на місяць. На кожну додаткову особу в сім’ї передбачено 610 злотих (близько 4 207 грн). Гроші будуть давати не більше ніж на п’ять чоловік у сім’ї, термін такої допомоги – чотири місяці.

Подати заявку на програму може одна людина від одного домогосподарства. Кожному члену сім’ї потрібні документи, що засвідчують особу.

Це, зокрема, такі документи:

  • закордонний паспорт громадянина України;
  • ID-карта громадянина України;
  • внутрішній паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт іноземця з видом на проживання;
  • свідоцтво про народження (для дітей і підлітків).

Щоб подати заявку, необхідно завантажити мобільний додаток через Google Play або App Store, в якому є відповідні інструкції. Потім Червоний Хрест зв’яжеться з людиною, яка подала заявку.

Гроші можна витрачати на будь-які потреби сім’ї.

Джерело: МФЧХ

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