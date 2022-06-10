Июнь, 10 в 18:50

Польская сеть супермаркетов Biedronka выпустила карты, позволяющие украинским беженцам делать бесплатные покупки в сети магазинов на сумму до 300 злотых. Всего выпущено 10 тыс. таких карт.

О чем программа

Фонд Biedronka предоставляет другим организациям помощи, непосредственно поддерживающим беженцев из Украины, предоплаченные карты или электронные коды для покупок в магазинах Biedronka. Эти организации раздают помощь беженцам, нуждающимся в помощи.

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— Программа предназначена для предоставления материальной помощи людям, пересекшим польско-украинскую границу с 24 февраля 2022 года в связи с войной в Украине, – сообщает пресс-служба фонда Biedronka.

Программа финансовой помощи рассчитана на 3 месяца. Согласно условиям, в течение этого времени карты ежемесячно будут автоматически пополняться на 300 злотых. То есть всего беженцы получат 900 злотых (примерно 6840 грн по курсу НБУ).

Одна украинская семья сможет получить не больше трех карточек на общую сумму 2700 злотых (примерно 20520 грн по курсу НБУ). Эти деньги для помощи украинцам поступают от различных благотворительных организаций в рамках программы “Приветствуем и помогаем”.

Что можно купить с помощью карты

Карточками можно расплачиваться за продукты, бытовую химию, косметику и другие товары в магазинах сети Biedronka. Оплатить картой нельзя алкогольные напитки, табачные изделия, текстиль, а также промышленные товары и услуги.

Читайте Как украинцам получить денежную помощь от ООН в Польше

Срок действия программы

Программа действует с апреля 2022 до конца марта 2023 года. Расплачиваться можно многократно, пока не будет достигнут лимит пополнения, не истечет срок действия или карта не будет деактивирована.

Как получить такую ​​карту

Прежде всего следует обратиться непосредственно к выбранной организации по телефону и получить карту для покупок:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Сопот, tel.: +48 58 555 78 78

Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260

Caritas Diecezji Koszalinsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90

Caritas Diecezji Lowickiej, tel. +48 46 837 64 56

Centrum Wsparcia Imigrantów и Imigrantek, Гданьск, tel. 512 949 109

Fundacja Centrum Badan Migracyjnych, Познан, тел. +48 503 979 758

Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41

Fundacja Emic, Torun, +48 507 412 653

Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337

Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464

Fundacja Ocalenie, Warszawa, Лома, Лодза

Насза Свицкийская Зиемия, Сцвично, тел. +48 530 500 590

Stowarzyszenie Dla Równości

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046

Стоwarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Поrozumение Wschód – Zachód”, Wrocław, tel. +48 695 912 250

Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94

Больше информации о самой программе можно увидеть на сайте фонда.

Фото: Вiedronka