Червень, 10 в 18:50

Польська мережа супермаркетів Biedronka випустила картки, що дають змогу українським біженцям робити безкоштовні покупки в мережі магазинів на суму до 300 злотих. Усього випущено 10 тис. таких карток.

Про що програма

Фонд Biedronka надає іншим організаціям допомоги, які безпосередньо підтримують біженців з України, передоплачені картки або електронні коди для покупок у магазинах Biedronka. Ці організації роздають допомогу біженцям, які потребують допомоги.

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– Програма призначена для надання матеріальної допомоги людям, які перетнули польсько-український кордон із 24 лютого 2022 року у зв’язку з війною в Україні, – повідомляє прес-служба фонду Biedronka.

Програма фінансової допомоги розрахована на 3 місяці. Відповідно до умов, впродовж цього часу картки щомісяця автоматично поповнюватимуться на 300 злотих. Тобто, усього біженці отримають 900 злотих (приблизно 6840 грн за курсом НБУ).

Одна українська родина зможе отримати не більше трьох карток на загальну суму 2700 злотих (приблизно 20520 грн за курсом НБУ). Ці гроші для допомоги українцям надходять від різноманітних благодійних організацій в рамках програми “Вітаємо і допомагаємо”.

Що можна купити за допомогою картки

Картками можна розплачуватись за продукти, побутову хімію, косметику та інші товари в магазинах мережі Biedronka. Оплатити карткою не можна алкогольні напої, тютюнові вироби, текстиль, а також промислові товари та послуги.

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Термін дії програми

Програма діє з квітня 2022 року до кінця березня 2023 року. Розплачуватися можна багаторазово, поки не буде досягнуто ліміту поповнення, не закінчиться термін дії або картка не буде деактивована.

Як отримати таку картку

Перш за все слід звернутися безпосередньо до обраної організації за телефоном і отримати картку для покупок:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78

Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90

Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdansk, tel. 512 949 109

Fundacja Centrum Badan Migracyjnych, Poznan, tel. +48 503 979 758

Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41

Fundacja Emic, Torun, +48 507 412 653

Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337

Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464

Fundacja Ocalenie, Warszawa, Łomża, Łódź

Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590

Stowarzyszenie Dla Równości

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Porozumienie Wschód – Zachód”, Wrocław, tel. +48 695 912 250

Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94

Більше інформації про саму програму можна побачити на сайті фонда.

Фото: Вiedronka