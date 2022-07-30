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Факты / Мир

ЕС осуждает зверства россиян: Боррель об убийстве пленных в Еленовке

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Незаконная и неоправданная полномасштабная война России против Украины с каждым днем ​​приводит к новым ужасающим зверствам.

Среди них массовое убийство украинских военнопленных в оккупированной Еленовке. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

— В Еленовке на Востоке Украины Россия убила десятки украинских военнопленных, в том числе сдавшихся России защитников мариупольского меткомбината Азовсталь, которые были зарегистрированы МККК в мае и находились под правовой защитой России в рамках международных гуманитарных законов. Доказательства в виде ужасающих видеозаписей сегодня широко распространены в прокремлевских социальных сетях, на которых российские солдаты совершают противные зверства в отношении украинского военнопленного, — говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что Европейский Союз решительно осуждает зверства российских военных и их марионеток. По его словам, эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям.

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Жозеп Боррель заверил, что все причастные к военным преступлениям и другим серьезным нарушениям, а также ответственные чиновники и военные будут привлечены к ответственности за свои поступки.

Напомним, 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке, где удерживали украинских пленных.

В Генштабе ВСУ, комментируя убийство пленных, заявили, что оккупанты это сделали, чтобы скрыть пытки и расстрелы, которые совершались там по приказам оккупационной администрации.

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