Липень, 30 в 11:49

Незаконна і невиправдана повномасштабна війна Росії проти України з кожним днем ​​призводить до нових жахливих звірств.

Серед них масове вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці. Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

– В Оленівці на Сході України Росія вбила десятки українських військовополонених, зокрема захисників маріупольського меткомбінату Азовсталь, які здалися Росії, були зареєстровані МКЧХ у травні та перебували під правовим захистом Росії в межах міжнародних гуманітарних законів. Докази у вигляді жахливих відеозаписів сьогодні широко поширені в прокремлівських соціальних мережах, на яких російські солдати чинять гидкі звірства щодо українського військовополоненого, – йдеться в заяві.

Боррель наголосив, що Європейський Союз рішуче засуджує звірства російських військових та їхніх маріонеток. За його словами, ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них, і прирівнюються до воєнних злочинів.

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Жозеп Боррель запевнив, що всі причетні до воєнних злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні чиновники та військові будуть притягнуть до відповідальності за свої вчинки.

Нагадаємо, 29 липня росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримували українських полонених.

У Генштабі ЗСУ, коментуючи вбивство полонених, заявили, що окупанти це зробили, щоб приховати тортури та розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації.