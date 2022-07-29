Июль, 29 в 12:56

Россияне из артиллерии обстреляли колонию с бойцами Азова во временно оккупированной Еленовке.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— ВС РФ произвели прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где удерживались в том числе и украинские пленные, — отметили в Генштабе.

По их данным, российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели — обвинить Украину в совершении “военных преступлений”, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Сейчас смотрят

Они добавили, что последствия обстрелов уточняются.

В то же время, лидер азовского движения Андрей Белецкий прокомментировал удар по колонии в Еленовке, где находятся украинские военные из Азовстали.

— Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев. Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления, – говорит он.

Кроме того, Белецкий объявил “охоту” на каждого, кто причастен к убийству военных в Еленовке.

Напомним, что российские пропагандисты заявили, что якобы ВСУ прицельно били по колонии, где удерживают пленных украинских военных. Они утверждают, что якобы 47 украинцев погибли.

28 июля в сети появилось видео с жестокой пыткой украинского пленника. По мнению экспертов, сегодняшний обстрел может стать попыткой скрыть преступления российских террористов.