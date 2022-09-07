Работа в Германии без знания языка. Что предлагает рынок труда?

Сентябрь, 07 в 12:03

С начала полномасштабной войны из Украины за границу выехали более 8 млн украинцев, которые массово ищут там работу.

Самыми популярными странами для беженцев стали Польша, Чехия и Германия.

По словам Василия Воскобойника, президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, в Германию украинцы едут, потому что страна имеет хорошо развитую экономику и высокие социальные стандарты.

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– На сегодняшний день в Германии зарегистрировано примерно 900 тыс. украинских беженцев, из которых 345 тыс. уже встали на учет в местном центре занятости и ищут работу. Более 144 тыс. украинцев записались на местные интеграционные курсы – учат язык, могут повысить свою квалификацию и в будущем работать на более высокооплачиваемых работах, – рассказывает он.

Сейчас в Германии, как и в целом по Европе, наблюдается так называемая нехватка рабочих рук. Но большинство прибывших в Европу после 24 февраля – женщины и дети.

– Много свободных вакансий есть именно в сфере сельского хозяйства, но украинцы не очень хотят там работать. У них нет желания работать в полях. Чаще они выбирают для себя работу пусть и физическую, но в помещениях, цехах, где более комфортные условия труда. И все это без знания языка, – отмечает Василий Воскобойник.

Минимальная зарплата в Германии на сегодняшний день такая: час работы стоит от €10, а с 1 октября цифра вырастет до €11,5 в час. Есть немало специальностей, где платят еще больше, и там знание немецкого необязательно.

К примеру, поварам предлагают зарплату от €1,9 тыс. в месяц. Без знания языка можно работать на уборке гостиниц или мыть посуду в ресторанах. За такой труд дают более 1,5 тыс. в месяц.

– В Германии одна из самых больших зарплат в Европе, но нужно понимать, что и уровень жизни значительно выше, более высокие потребительские цены, дороже жилье. Если сравнить, например, трудоустройство в Чехии и Германии, то человек в Германии отложит в месяц на €200-300 больше, – рассказывает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Без знания немецкого языка можно трудоустроиться упаковщиком кофе. В обязанности входит контролировать вес, стикеровать, маркировать продукцию и складывать в коробки.

Зарплату предлагают выплачивать дважды в месяц. В целом обещают за такую ​​работу более €2 тыс. Также работодатель предоставляет жилье. €150 вычисляют из зарплаты. Выходной один – воскресенье.

Среди объявлений на работу есть вакансии в одну из гостиниц на острове Зюльт. Туда нужны администраторы на ресепш (со знанием хотя бы английского языка), горничные, уборщики и официанты.

Ежемесячно предлагают от €1500–2500. Проживание бесплатное на территории отеля.

Без знания языка можно найти работу и в сельском хозяйстве. Зачастую вместе с жильем хозяин предлагает даже обеды. Зарплата зависит от объема работы, но составляет не менее 1,5 тыс. евро ежемесячно.

Полезные сайты для поиска работы в Германии: