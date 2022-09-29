Сентябрь, 29 в 10:20

Украина не сразу получит вооружение, предусмотренное в рамках крупного пакета военной помощи от США стоимостью $1,1 млрд.

Все потому, что производством некоторого оружия будут заниматься специально для нашей страны, а это требует времени.

Так, в новом пакете военной помощи есть 18 реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее США поставляли Украине эти системы из собственных запасов.

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Но следующая партия будет изготовлена специально для нашей страны. Для этого США заключили договор с Lockheed Martin Corp. на создание упомянутых систем.

Это соглашение было заключено по инициативе содействия безопасности Украины. Оно стало началом серии контрактов по укреплению обороны нашего государства в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

СМИ со ссылкой на чиновника в Пентагоне сообщают, что в целом поставка другого оборудования Украине займет от шести до 24 месяцев (двух лет).

Напомним, 28 сентября США объявили новый пакет помощи для Украины в размере $1,1 млрд. Среди прочего, он будет включать 18 РСЗО HIMARS.