Вересень, 29 в 10:20

Україна не одразу отримає озброєння, передбачене в межах великого пакету військової допомоги від США вартістю $1,1 млрд.

Все через те, що виробництвом деякої зброї займатимуться спеціально для нашої країни, а це потребує часу.

Так, у новому пакеті військової допомоги є 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Раніше США постачали Україні ці системи із власних запасів.

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Але наступна партія буде виготовлена спеціально для нашої країни. Для цього США уклали договір з Lockheed Martin Corp. на створення згаданих систем.

Ця угода була укладена з Ініціативи сприяння безпеці України. Вона стала початком серії контрактів щодо зміцнення оборони нашої держави в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

ЗМІ з посиланням на чиновника у Пентагоні повідомляють, що загалом постачання іншого обладнання Україні займе від шести до 24 місяців (двох років).

Нагадаємо, 28 вересня США оголосили новий пакет допомоги для України у розмірі $1,1 млрд. Серед іншого, він міститиме 18 РСЗВ HIMARS.