Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Новые HIMARS и еще больше оружия: США объявили новый пакет помощи для Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
білий дім сша
Фото: Dreamstime

Белый Дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $1,1 млрд, куда войдут новые системы РСЗО HIMARS, а также другое вооружение и техника.

Об этом во время пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Сегодня Соединенные Штаты объявляют дополнительный пакет в сумме $1,1 млрд с оружием и оборудованием для Украины в рамках Инициативы оборонной помощи Украине, — отметила Жан-Пьер.

Она рассказала, что этот пакет помощи будет включать 18 РСЗО HIMARS, “которые украинцы настолько эффективно используют на поле боя”.

Сейчас смотрят

— Мы не перестанем поддерживать Украину и продолжим поддерживать украинский народ оборонной помощью, которая нужна им, настолько долго, насколько это нужно, — добавила Карин Жан-Пьер.

В то же время в Пентагоне сообщили, что к 18 высокомобильным артиллерийским ракетным системам HIMARS будут предоставлены “соответствующие боеприпасы”, и включены в пакет.

Минобороны США добавило, что, кроме РСЗО, пакет оборонной помощи также будет включать:

  • 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
  • 40 грузовиков;
  • 80 прицепов для “транспортировки тяжелого оборудования”;
  • два радиолокатора для беспилотных авиационных комплексов;
  • 20 многофункциональных радиолокационных станций;
  • системы противодействия беспилотным летательным аппаратам;
  • тактические системы защищенной связи, наблюдения и оптики;
  • оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • бронежилеты и другое полевое снаряжение.

Кроме того, в пакет войдет финансирование подготовки, обслуживания и содержания военной техники.

Читайте
Захваченной на Харьковщине техникой можно обеспечить 5 батальонов - военный эксперт

Источник: White House
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка