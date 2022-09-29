Новые HIMARS и еще больше оружия: США объявили новый пакет помощи для Украины
Белый Дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $1,1 млрд, куда войдут новые системы РСЗО HIMARS, а также другое вооружение и техника.
Об этом во время пресс-брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
— Сегодня Соединенные Штаты объявляют дополнительный пакет в сумме $1,1 млрд с оружием и оборудованием для Украины в рамках Инициативы оборонной помощи Украине, — отметила Жан-Пьер.
Она рассказала, что этот пакет помощи будет включать 18 РСЗО HIMARS, “которые украинцы настолько эффективно используют на поле боя”.
— Мы не перестанем поддерживать Украину и продолжим поддерживать украинский народ оборонной помощью, которая нужна им, настолько долго, насколько это нужно, — добавила Карин Жан-Пьер.
В то же время в Пентагоне сообщили, что к 18 высокомобильным артиллерийским ракетным системам HIMARS будут предоставлены “соответствующие боеприпасы”, и включены в пакет.
Минобороны США добавило, что, кроме РСЗО, пакет оборонной помощи также будет включать:
- 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- 40 грузовиков;
- 80 прицепов для “транспортировки тяжелого оборудования”;
- два радиолокатора для беспилотных авиационных комплексов;
- 20 многофункциональных радиолокационных станций;
- системы противодействия беспилотным летательным аппаратам;
- тактические системы защищенной связи, наблюдения и оптики;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- бронежилеты и другое полевое снаряжение.
Кроме того, в пакет войдет финансирование подготовки, обслуживания и содержания военной техники.