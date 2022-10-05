Путин ждет прихода “генерала Зимы”, который всегда спасал российскую армию – Боррель

Октябрь, 05 в 17:16

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Западу будет очень сложно из-за холодной зимы, и это усугубит усталость от войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

– Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода “генерала Зимы”, который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы пресечь нашу волю продолжать поддерживать Украину, – сказал он.

Боррель добавил, что ЕС должен активно взаимодействовать с остальным миром, так как это поможет им преодолеть последствия войны.

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– Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснения, чтобы мир понял, почему эта война происходит, и как она может закончиться, – сказал он.

Жозеп Боррель отметил, что поддержка Украины должна быть неизменной, так как безопасность Украины прямо и неразрывно связана с безопасностью Европы.