Путін чекає на прихід “генерала зими”, який завжди рятував російську армію – Борель
Президент Росії Володимир Путін розраховує, що Заходу буде дуже складно через холодну зиму, і це посилить втому від війни, розв’язаної Росією проти України.
Про це під час заяви у Європарламенті сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
– Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід “генерала Зими”, який завжди в результаті рятував російську армію. Він чекає на холод, перебої з постачанням газу, високі ціни і низькі температури, щоб підірвати нашу волю продовжувати підтримувати Україну, – сказав він.
Боррель додав, що ЄС має активно взаємодіяти з рештою світу, оскільки це допоможе їм подолати наслідки війни.
– Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз’яснень, щоб світ зрозумів, чому ця війна відбувається і як вона може закінчитися, – сказав він.
Жозеп Боррель зазначив, що підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України прямо та нерозривно пов’язана з безпекою Європи.
– Ця війна може закінчитися лише способом, який забезпечить мир. А для забезпечення миру Україні має бути повернуто її територіальну цілісність та повний суверенітет.
Росія має бути змушена визнати свою політичну та моральну відповідальність за війну, заплатити за відновлення та відповісти за людські злочини, які там відбулися. Саме це і ніщо інше має бути нашою метою, – резюмував Боррель.