Путін чекає на прихід “генерала зими”, який завжди рятував російську армію – Борель

Жовтень, 05 в 17:16

Президент Росії Володимир Путін розраховує, що Заходу буде дуже складно через холодну зиму, і це посилить втому від війни, розв’язаної Росією проти України.

Про це під час заяви у Європарламенті сказав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

– Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід “генерала Зими”, який завжди в результаті рятував російську армію. Він чекає на холод, перебої з постачанням газу, високі ціни і низькі температури, щоб підірвати нашу волю продовжувати підтримувати Україну, – сказав він.

Боррель додав, що ЄС має активно взаємодіяти з рештою світу, оскільки це допоможе їм подолати наслідки війни.

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– Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз’яснень, щоб світ зрозумів, чому ця війна відбувається і як вона може закінчитися, – сказав він.

Жозеп Боррель зазначив, що підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України прямо та нерозривно пов’язана з безпекою Європи.