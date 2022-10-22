Меркель внесла вклад в развязывание Россией войны в Украине – министр юстиции ФРГ

Октябрь, 22 в 19:19

Министр юстиции Германии Марко Бушман высказал мнение, что именно политика Ангелы Меркель, которой она руководствовалась после аннексии Крымского полуострова, в значительной степени повлияла на развязывание Россией впоследствии полномасштабной войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью Welt.

Анализируя ситуацию, он заявил о структурных параллелях в структуре безопасности Европы сегодня и в 1938 году.

Сейчас смотрят

– Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И которые рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей, – пояснил Бушман.

Он добавил, что политика примирения не даст ничего достичь, так как диктатор воспринимает это как приглашение продолжать.

– Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод Северный поток-2 после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине, – считает Бушман.

Кроме того он напомнил о массированных российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.

– В случае нападения на наших партнеров по НАТО там, мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи, – отметил он.

Напомним, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что не считает ошибочной свою политику, в том числе – решение увеличить закупку природного газа у России. Она считает, что все оправдывается тем, что тогда это было выгодно.

Читайте Шольц рассказал об ошибке в политике Меркель в отношении России

Источник: Welt