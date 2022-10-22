Меркель зробила внесок у розв’язання Росією війни в Україні – міністр юстиції ФРН

Жовтень, 22 в 19:19

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман висловив думку, що саме політика Ангели Меркель, якою вона керувалася після анексії Кримського півострова, значною мірою вплинула на розв’язання Росією після цього повномасштабної війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Welt.

Аналізуючи ситуацію, він заявив про структурні паралелі у структурі безпеки Європи сьогодні й у 1938 році.

Зараз дивляться

– Ми маємо справу із диктаторами, які висувають територіальні претензії. І які розраховують, що західні демократії залишать їх під тиском. Тоді вважалося, що йдеться про Чехословаччину. Також багато хто вважав, що йдеться про Крим. Або потім про Україну. Але це не так. Тут атаковано всю нашу систему цінностей, – пояснив Бушман.

Він додав, що політика примирення не дасть нічого досягти, оскільки диктатор сприймає це як запрошення продовжувати.

– Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід Північний потік-2 після анексії Криму було нашим внеском у розв’язання війни в Україні, – вважає Бушман.

Крім того, він нагадав про масовані російські дестабілізаційні операції в країнах Балтії.

– У разі нападу на наших партнерів по НАТО там ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов’язання НАТО з надання допомоги, – зазначив він.

Нагадаємо, колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель стверджує, що не вважає помилковою свою політику, зокрема рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії. Вона вважає, що все виправдовується тим, що тоді це було вигідно.

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Джерело: Welt