Июнь, 19 в 16:47

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал свою предшественницу Ангелу Меркель за неправильную экономическую политику в отношении России.

В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, попытка договориться с очередным агрессором, развязывающим войны на европейском континенте, мирным способом “не может быть ошибочной”.

– Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно уживаться. Я вижу себя рядом с моим предшественником… Но в экономической политике Германии было ошибкой то, что мы слишком сконцентрировали наши энергоснабжения в России, не построив необходимую инфраструктуру, чтобы мы могли быстро изменить курс, если случится худшее, – сказал Шольц в интервью Die Welt.

Он также высказался в поддержку решения Ангелы Меркель отказать Украине во вступлении в НАТО в 2008 году.

Сейчас смотрят

– Критериям вступления в НАТО должна отвечать любая страна, желающая вступить в альянс. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня. Об этом знали все, в том числе президент России, кстати. Тем более абсурдно, что Путин оправдывал свою атаку на Украину тем, что в какой-то момент Украина может как-нибудь вдруг там оказаться, – заявил немецкий канцлер.

Источник: Die Welt