Октябрь, 22 в 18:51

В субботу, 22 октября, новый премьер-министр Италии, лидер правой партии Братья Италии Джорджа Мелони и министры ее коалиционного правительства были приведены к присяге.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Мелони с назначением и выразил надежду на то, что сотрудничество между нашими странами продолжится и будет таким же плодотворным.

Сама Мелони высказывается об Украине довольно дружелюбно, поддерживает нашу страну в условиях полномасштабной войны с Россией и выступает за продолжение предоставления помощи Украинскому государству со стороны Италии.

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Однако это не отменяет того, что ранее у ее союзников была длительная и непростая история отношений с Российской Федерацией и ее диктатором Владимиром Путиным.

Биография Мелони

Возглавляющая Братьев Италии Джорджа Мэлони занимается политикой еще со времен школы. Так, в 15 она вступила в Молодежный фронт ультраправой партии Итальянское социальное движение, после чего стала президентом студенческого отделения национального альянса – преемника Итальянского социального движения.

В 90-х она дала интервью, в котором назвала Муссолини “хорошим политиком”, так как он “все делал для Италии”.

С 2008 по 2011 годы она была министром молодежи в последнем правительстве Берлускони. За несколько последних лет она обрела высокую популярность среди правых избирателей не в последнюю очередь из-за оппозиции и усталости итальянцев от традиционных правых. Она рассматривается ими как что-то новое.

Мелони опирается на четкую идеологию – консерватизм, поддержку традиционной семьи и евроскептицизм без призывов покинуть ЕС, но с критикой бюрократии этого блока и поддержкой Виктора Орбана.

Отношение Мелони к войне РФ против Украины

В марте возглавляемая Мелони партия Братья Италии сделала заявление, в котором назвала полномасштабную войну, развязанную Россией, агрессией против Европы, демократии и суверенитета наций.

– Мы осознаем, что наше будущее и наша свобода также зависят от мужества украинского народа противостоять российскому неоимпериализму, – говорилось в сообщении.

Тем временем соучредитель этой партии, экс-министр обороны Иньяцио ла Русса заявил, что Украине необходимо оружие, так как “солидарность не может быть только на словах”. Он добавил, что сейчас Запад исправляет ошибки 1968 года в Чехословакии и 1956 года в Венгрии.

Сама Мелони в одном из последних своих сообщений в соцсетях написала о том, что восхищена погибшими защитниками Мариуполя Виталием и Аллой Таранами:

– Они скрепили свою любовь под бомбами, храбро сражались до конца, защищая Мариуполь, чтобы обеспечить лучшее будущее для своей земли и своего ребенка, – отметила она.

Кроме того Джорджа Мелони предостерегла, что поражение Украины в войне может привести к невиданному усилению Китая.

– Если Украина капитулирует, то настоящим победителем завтра станет не путинская Россия, а капиталистически-коммунистический Китай Си Цзиньпина. Запад стал бы значительно ослабленным, то есть Европа оказалась бы подчиненной Китаю. И я не хочу оказаться под властью коммунистического Китая, мои друзья, – отметила она в своем апрельском выступлении, сообщает Secolo d’Italia.

Позднее, в августе, Мелони раскритиковали после публикации видео, на котором африканский мигрант в Италии насилует украинскую женщину.

Видео было заблюрено, и она отметила, что не может молчать, когда происходит такое жестокое сексуальное насилие. Твиттер удалил это видео.

Через несколько недель политик сказала в интервью Avvenire, что страны Восточной Европы важны для ЕС, намекая, по всей видимости, на Украину и Польшу.

– Для меня актуально учение Иоанна Павла II: Европа должна дышать двумя легкими, западной и восточной. А на востоке есть страны, которые, освободившись от советского ига, больше всего подвергаются экспансионистским целям Путина и делают то, что требует ЕС по управлению миграционными потоками: защищают внешние границы, – сказано в сообщении.

Союзники Мелони

Президент Италии Серджо Маттарелла накануне официально поручил Джордже Мэлони сформировать коалиционное правительство страны. Она объявила имена всех 24 министров в пятницу, 21 октября.

Так, в новое правительство вошло три партии – помимо Братьев Италии это была Лига Маттео Сальвини и Вперед, Италия!, официально возглавляемая Антонио Таяни, а неофициально – экс-премьером Сильвио Берлускони, который имеет тесные отношения с Владимиром Путиным.

И Таяни и Сальвини стали вице-премьерами Италии. Кроме этого, Таяни занял должность главы МИД, а Сальвини стал министром инфраструктуры.

Маттео Пьянтедози, считающийся сторонником Сальвини и борцом против нелегальной иммиграции, стал главой МВД.

Кресло министра юстиции занял Карло Нордио из партии Братья Италии, министра обороны – его сопартиец Гуидо Крозетто.

Тем временем, министерство экономики возглавил представитель Лиги Джанкарло Джорджетти, министерство экономического развития – Адольфо Урсо из Братьев Италии, а министерство энергетики – Паоло Дзангрилло из партии Вперед, Италия!.