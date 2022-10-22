Жовтень, 22 в 18:51

У суботу, 22 жовтня, новий прем’єр-міністр Італії, лідер правої партії Брати Італії Джорджа Мелоні та міністри її коаліційного уряду були приведені до присяги.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Мелоні з призначенням і висловив надію на те, що співпраця між нашими країнами продовжиться і буде такою ж плідною.

Сама Мелоні висловлюється про Україну досить доброзичливо, підтримує нашу країну в умовах повномасштабної війни з Росією та виступає за продовження надання допомоги Українській державі з боку Італії.

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Однак це не скасовує того, що раніше її союзники мали тривалу і непросту історію відносин з Російською Федерацією та її диктатором Володимиром Путіним.

Біографія Мелоні

Джорджа Мелоні, яка очолює Братів Італії, займається політикою ще з часів школи. Так, о 15-й вона вступила в Молодіжний фронт ультраправої партії Італійський соціальний рух, після чого стала президентом студентського відділення національного альянсу – наступника Італійського соціального руху.

У 90-х вона дала інтерв’ю, в якому назвала Муссоліні “хорошим політиком”, оскільки він “все робив для Італії”.

З 2008 до 2011 року вона була міністром молоді в останньому уряді Берлусконі. За кілька останніх років вона набула високої популярності серед правих виборців не в останню чергу через опозицію та втому італійців від традиційних правих. Вона розглядається як щось нове.

Мелоні спирається на чітку ідеологію – консерватизм, підтримку традиційної сім’ї та євроскептицизм без закликів залишити ЄС, але з критикою бюрократії цього блоку та підтримкою Віктора Орбана.

Ставлення Мелоні до війни РФ проти України

У березні очолювана Мелоні партія Брати Італії зробила заяву, в якій назвала повномасштабну війну, розв’язану Росією, агресією проти Європи, демократії та суверенітету націй.

– Ми усвідомлюємо, що наше майбутнє та наша свобода також залежать від мужності українського народу протистояти російському неоімперіалізму, – йшлося у повідомленні.

Тим часом співзасновник цієї партії, ексміністр оборони Іньяціо ла Русса заявив, що Україні потрібна зброя, оскільки “солідарність не може бути лише на словах”. Він додав, що зараз Захід виправляє помилки 1968 року в Чехословаччині та 1956 року в Угорщині.

Сама Мелоні в одному з останніх своїх повідомлень у соцмережах написала про те, що захоплена загиблими захисниками Маріуполя Віталієм та Аллою Таранами:

– Вони скріпили своє кохання під бомбами, хоробро билися до кінця, захищаючи Маріуполь, щоб забезпечити краще майбутнє для своєї землі та своєї дитини, – зазначила вона.

Крім того, Джорджа Мелоні застерегла, що поразка України у війні може призвести до небаченого посилення Китаю.

– Якщо Україна капітулює, то справжнім переможцем завтра стане не путінська Росія, а капіталістично-комуністичний Китай Сі Цзіньпіна. Захід став би значно ослабленішим, тобто Європа була б підлегла Китаю. І я не хочу опинитися під владою комуністичного Китаю, мої друзі, – зазначила вона у своєму квітневому виступі, повідомляє Secolo d’Italia.

Пізніше, у серпні, Мелоні розкритикували після опублікування відео, на якому африканський мігрант в Італії ґвалтує українську жінку.

Відео було заблюрене, і вона зазначила, що не може мовчати, коли відбувається таке жорстоке сексуальне насильство. Твіттер видалив це відео.

За кілька тижнів політик сказала в інтерв’ю Avvenire, що країни Східної Європи важливі для ЄС, натякаючи, скоріш за все, на Україну та Польщу.

– Для мене актуальне вчення Івана Павла II: Європа має дихати двома легенями, західними та східними. А на сході є країни, які, звільнившись від радянського ярма, найбільше піддаються експансіоністським цілям Путіна і роблять те, що вимагає ЄС щодо управління міграційними потоками: захищають зовнішні кордони, – сказано у повідомленні.

Союзники Мелоні

Президент Італії Серджо Маттарелла напередодні офіційно доручив Джордже Мелоні сформувати коаліційний уряд країни. Вона оголосила імена всіх 24 міністрів у п’ятницю, 21 жовтня.

Так, у новий уряд увійшло три партії – окрім Братів Італії це була Ліга Маттео Сальвіні та Вперед, Італія!, офіційно очолювана Антоніо Таяні, а неофіційно – експрем’єром Сільвіо Берлусконі, який має тісні стосунки з Володимиром Путіним.

І Таяні та Сальвіні стали віцепрем’єрами Італії. Крім цього, Таяні обійняв посаду глави МЗС, а Сальвіні став міністром інфраструктури.

Маттео П’янтедозі, який вважається прихильником Сальвіні та борцем проти нелегальної імміграції, став головою МВС.

Крісло міністра юстиції зайняв Карло Нордіо із партії Брати Італії, міністра оборони – його сопартієць Гуїдо Крозетто.

Тим часом міністерство економіки очолив представник Ліги Джанкарло Джорджетті, міністерство економічного розвитку – Адольфо Урсо з Братів Італії, а міністерство енергетики – Паоло Дзангрілло з партії Вперед, Італія!.