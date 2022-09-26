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Выборы в Италии: экзитполы указывают на победу ультраправой коалиции и Джорджии Мелони

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Выборы в Италии: экзитполы указывают на победу ультраправой коалиции и Джорджии Мелони
Фото: Depositphotos

Джорджия Мэлони лидер партии Братья Италии заявила о победе на выборах в Италии и пообещала править от имени всех итальянцев после того, как результаты экзитполов дали ее правой коалиции явное большинство, поставив ее на путь создания наиболее правого правительства с момента окончания Второй мировой войны.

Опрос, проведенный для итальянской телекомпании Rai, дал правой коалиции 41%-45% против 25,5%-29,5% левого блока. Движение пяти звезд получило 13,5%-17,5%.

Полные результаты будут опубликованы в понедельник. Джорджия Мэлони собирается стать первой женщиной — премьер-министром Италии  и моделью для националистических партий во всей Европе, поскольку она возглавляет одно из шести первых государств-членов ЕС.

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Напомним, Мэлони пообещала поддерживать политику Запада в отношении Украины и не идти на неоправданный риск, поскольку экономика сильно пострадала от роста цен.

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Источник: The Guardian
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