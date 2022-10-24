Новый премьер Италии высказалась в поддержку Украины

Октябрь, 23 в 21:00

В воскресенье, 23 октября, новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ее страна продолжит поддерживать Украинское государство.

– Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа, борющегося за свою свободу и полноправный мир. Вы не останетесь в одиночестве, – написала Мелони на своей странице в Twitter.

Этим постом Мелони ответила на поздравления со стороны президента Зеленского с тем, что она стала премьер-министром Италии.

Напомним, 22 октября новому премьеру удалось сформировать свой Кабинет министров. Мелони и до этого высказывалась в поддержку Украины, в особенности касаемо войны, развязанной Российской Федерацией.