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Новый премьер Италии высказалась в поддержку Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Джорджі Мелоні
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 23 октября, новый премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ее страна продолжит поддерживать Украинское государство.

– Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа, борющегося за свою свободу и полноправный мир. Вы не останетесь в одиночестве, – написала Мелони на своей странице в Twitter.

Этим постом Мелони ответила на поздравления со стороны президента Зеленского с тем, что она стала премьер-министром Италии.

Напомним, 22 октября новому премьеру удалось сформировать свой Кабинет министров. Мелони и до этого высказывалась в поддержку Украины, в особенности касаемо войны, развязанной Российской Федерацией.

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