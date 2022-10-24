Нова прем’єрка Італії висловилася на підтримку України

Жовтень, 23 в 21:00

У неділю, 23 жовтня, нова прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила президента України Володимира Зеленського, що її країна продовжить підтримувати Українську державу.

– Італія стоїть і завжди стоятиме на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишитеся на самоті, – написала Мелоні на своїй сторінці у Twitter.

Цим постом Мелоні відповіла на вітання з боку президента Зеленського з тим, що вона стала прем’єр-міністеркою Італії.

Нагадаємо, 22 жовтня новій прем’єрці вдалося сформувати свій Кабінет міністрів. Мелоні і раніше висловлювалася на підтримку України, особливо щодо війни, розв’язаної Російською Федерацією.