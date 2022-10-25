В ЕС работают над выделением Украине €18 млрд в 2023 году и €1,5 млрд ежемесячно – фон дер Ляйен
Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставить Украине в 2023 году €18 млрд помощи, а также выделять €1,5 млрд ежемесячно до окончания войны.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая Международную экспертную конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.
Она подчеркнула, что Украине необходима срочная помощь и реабилитация, восстановление и поддержка ежедневного функционирования.
– Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен внести свою часть. Я тесно работаю с представителями стран союза, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму €1,5 млрд до окончания войны и примерно на €18 млрд в 2023 году, — добавила фон дер Ляйен.
Кроме того, президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает украинскую гражданскую инфраструктуру. Но она заверила, что Европа не допустит того, чтобы такие действия оккупантов парализовали Украину.
К слову, Всемирный банк также сообщил, что выделяет Украине дополнительные $500 млн на срочные нужды. Новая часть финансирования будет использована для поддержки главных государственных услуг.