Всемирный банк дополнительно выделил Украине $500 млн

Октябрь, 25 в 9:28

Всемирный банк сообщил о дополнительных $500 млн, которые выделяет Украине на срочные нужды, вызванные вторжением России 24 февраля и продолжающейся войной.

– Финансирование Международным банком реконструкции и развития, основным кредитным подразделением банка, было поддержано кредитными гарантиями на сумму $500 млн от Великобритании, о которых было объявлено 30 сентября, – уточняют в МБ.

Средства выделены накануне конференции по восстановлению Украины, которая состоится во вторник, 25 октября, в Берлине.

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс подчеркнул, что РФ продолжает разрушение инфраструктуры Украины, в частности водопроводных и электрических сетей.

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По его словам, новая часть финансирования будет использована для поддержки главных государственных услуг.

В целом Всемирный банк мобилизовал для Украины экстренное финансирование на общую сумму $13 млрд, из которых $11,4 млрд полностью выплачено.

Эксперты Всемирного банка считают, что из-за войны по итогам 2022 года экономика Украины упадет примерно на 30%.

По их прогнозам, она начнет восстанавливаться в 2023 году, но очень медленно.